Internationale mannendag: Dit zijn onze populaire Brabantse mannen

Man man man... Het is Internationale Mannendag! Als vrouwen er een hebben, mogen mannen dat ook natuurlijk. Doel van de mannendag is om positieve rolmodellen voor mannen te promoten. Hoe kunnen we dat beter doen door onze populaire Brabantse mannen nog eens extra in het zonnetje te zetten?

Art Rooijakkers

Je hoeft je tv maar aan te zetten en je ziet Art Rooijakkers uit Geldrop. Soms lijkt het wel of hij op meerdere plekken tegelijk kan zijn. Nu hij de overstap heeft gemaakt van de NPO naar RTL, heeft hij weer een kijkcijferhit te pakken. Zijn nieuwe programma Praat Nederlands Met Me trok maar liefst 1,2 miljoen kijkers.

Guus Meeuwis

De bekende zanger uit Mariahout trekt niet alleen volle stadions, maar deze bourgondiër kan ook nog eens heel lekker koken! Na zijn eigen pop-up restaurant, heeft Guus afgelopen maand ook zijn tweede kookboek uitgebracht samen met tweesterrenchef Dick Middelweerd. Daarin staan een hoop lekkere recepten die vaak minder calorieën bevatten dan de traditionele versie.

Rogier Warnawa

Misschien gaat er bij het horen van zijn naam een belletje rinkelen, misschien ook niet, maar feit is wel dat Rogier Warnawa uit Eindhoven in 2015 is verkozen tot mooiste man van de hele wereld tijdens de Men Universe Model-contest in de Dominicaanse Republiek.

Rico Verhoeven

De bekende kickbokser uit Halsteren is al vier jaar achtereen wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij zet zich in als ambassadeur voor de stichting Voor Sara, voor onderzoek naar zeldzame spierziektes, en hij wil Hollywood veroveren. Langzaam verandert ‘onze’ Rico van sporter naar filmster.

Pieter van den Hoogenband

Misschien wel Nederlands bekendste zwemmer: Pieter van den Hoogenband uit Geldrop. Met een eigen sportzwembad in Eindhoven. Na meerdere titels en olympische medailles in de wacht te hebben gesleept, is nu bekend dat hij de nieuwe Chef de Mission wordt voor de Olympische Spelen 2020 in Tokyo. Hij wil er zijn voor alle sporters.

Hardwell