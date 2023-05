Internationaal toernooi in Den Bosch met jeugdige (top)sporters van de toekomst ‘smaakt naar meer’

Huijbergen in Friese sferen voor kampioen­schap fierljep­pen

HUIJBERGEN - Het West-Brabantse dorpje Huijbergen verkeerde eerste pinksterdag in Friese sferen. In Huijbergen is fierljeppen op eerste pinksterdag een traditie geworden. In 2019 organiseerde vriendclub D’n Baaarg voor de eerste keer het Huijbergse kampioenschap fierljeppen in de dorpskern en dat smaakte naar meer.