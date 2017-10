Intercity ramt 'examenauto' in Oisterwijk terwijl leerlinge er nog in zit: 'We zijn echt in shock'

'Roemenen sloegen Anton (23) een sche­del­ba­sis­frac­tuur'

9:48 Het waren Roemenen die de 23-jarige Anton zondagochtend in Brakel in elkaar sloegen en bewusteloos op straat achter lieten. Dat schrijft zijn vader op Facebook. Hij laat weten dat zijn zoon met een schedelbasisfractuur en bloed in de hersenen in het ziekenhuis ligt. Het herstel zal lange tijd gaan duren.