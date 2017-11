Inspectie over Thebe: geen reden om in te grijpen

Er zijn de afgelopen tijd geen redenen geweest om over te gaan tot extra controles. Dat laat de Inspectie weten, in reactie op het ‘zwartboek’ dat de vakbond FNV Zorg & Welzijn eerder deze week heeft gepresenteerd. Daarin wordt melding gemaakt van 305 ‘misstanden’ bij Thebe.

,,De inspectie baseert haar oordelen altijd op basis van meldingen die zij over een organisatie krijgt, maar ook op basis van de eigen inspectiebezoeken die de inspectie bij zorgorganisaties brengt’’, laat een woordvoerster weten. ,,We zien op basis van informatie uit meldingen en inspectiebezoeken in de afgelopen periode, geen reden tot een intensivering van toezicht, anders dan het reguliere toezicht.’’

De IGJ kan geen antwoord geven op de vraag of de problemen in het zwartboek maatgevend zijn voor de gemiddelde zorginstelling in Nederland: ,,We hebben hier geen beeld van. Maar wanneer medewerkers, cliënten of hun vertegenwoordigers zorgen hebben over de kwaliteit van de zorg, dan kunnen ze contact opnemen met Landelijke Meldpunt Zorg.’’