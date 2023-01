Inspectie neemt weer honden mee bij Eerselse fokker, teller staat nu op 435; nog 159 dieren blijven achter

Verbod op k-woord op en rond velden Unitas’30: ‘Rode kaart! En ook KNVB kan worden ingescha­keld’

ETTEN-LEUR – Het woord viel ‘te pas en te onpas’, ook onder jonge clubleden. Dat is per direct afgelopen, als het aan voetbalclub Unitas’30 uit Etten-Leur ligt. ,,Kanker is geen stopwoordje. We dragen dit breed uit en verbinden er ook echt consequenties aan.”

6:01