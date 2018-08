Insecten vormen een probleem, en niet alleen aan de terrastafel

insectenserieDEN BOSCH - De vraag leek zo simpel: de grote afname van insecten, hoe erg is dat eigenlijk? Zes weken later blijkt dat ook boswachters, boeren, ecologen en entomologen hét antwoord niet hebben. ,,We kennen de gevolgen niet, dus laten we voorzichtig zijn."

Een vliegende, kruipende en krioelende wereld vol bijzondere exemplaren die ons omringt, maar wat weten we er weinig van: insecten. Zes weken lang gingen we op deze plek op pad met boswachters, boeren , ecologen en entomologen, ofwel insectendeskundigen. Kijkend door deskundige ogen op zoek naar antwoorden op vragen die vooraf nogal simpel leken: de enorme afname van het aantal insecten in de afgelopen dertig jaar, hoe erg is dat? En: wat gaan we daar de komende jaren van merken? Vandaag, bij het slot van de serie, nemen we - Johan Cruijff indachtig - de opmerking van Robert Ketelaar, landschapsecoloog bij Natuurmonumenten, ter harte: "Je gaat het pas zien als je het doorhebt."

Quote Dik 80 procent van alle diersoor­ten is insect. Daarvan vormt circa 0,1 procent een probleem voor mens, dier of plant. Arnold van Huis

Even terug naar de aanleiding voor deze verhalenserie: half mei, het voorpaginabericht van deze krant over die enorme daling van het aantal insecten. Driekwart van de kevers verdwenen. Bijna zeventig procent van de nachtvlinders foetsie en dik vijftig procent van de lieveheersbeestjes. Allemaal bevindingen van wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen, die daarbij sterk leunden op eerder onderzoek in Duitsland, Drenthe en hier om de hoek: natuurgebied de Kaaistoep in Tilburg.

Opmerkelijk

Opmerkelijk zijn die cijfers zeker, maar hoe alarmerend ze zijn - of hoe schokkend - is veel lastiger vast te stellen. Want wat weten we nu helemaal van insecten? Als we amper een kokerjuffer herkennen, hoe erg is het dan dat die bijna met uitsterven wordt bedreigd? En laten we eerlijk zijn: minder muggen, wespen en vliegen klinkt toch eerder als goed dan als slecht nieuws ...

Vooral dat laatste blijkt zowat vloeken in de kerk. Tijdens een bijeenkomst met de leden van de insectenwerkgroep in Natuurmuseum Brabant in Tilburg stuit de relativerende opmerking over de aantrekkelijkheid van bijvoorbeeld minder muggen op hevig verzet. Dat is wel heel erg vanuit de mens gedacht, klinkt het verwijtend richting de verslaggever. Als duidelijk wordt dat het precies de bedoeling is om op deze manier de uitdunning van de insectenpopulatie onder de aandacht te brengen, kunnen we door.

Volledig scherm Boswachter Jap Smits toont een sprinkhaan © copyright Marc Bolsius

Jazeker, ook entomologen hebben weleens last van zo'n opdringerige hoornaar of clubje irritante wespen boven hun glas Belgisch bier. Juist die last, of regelrechte overlast, vertroebelt de kijk op insecten nogal. Wat is er in godsnaam nuttig aan een wesp? Wat aan een mug? Dan helpt het als de Wageningse entomoloog Arnold van Huis er de cijfers bij levert. Wereldwijd zijn ongeveer een miljoen insecten beschreven. Schattingen gaan ervan uit dat er circa vijf miljoen soorten zijn. Dik tachtig procent van alle diersoorten is insect. Daarvan vormen volgens Van Huis ongeveer vijfduizend insectensoorten een probleem voor mens, dier of plant. Dat is 0,1 procent. Hij wil maar zeggen: laten we verder kijken dan het ongemak aan ons terrastafeltje.

Wespenkweek

Wat we misschien niet wisten van de wesp: er zijn alleen al driehonderdduizend soorten sluipwespen, waarvan veel soorten weer allerlei andere insecten eten en bijdragen aan de bestuiving van planten. Voor een bedrijf als Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs is het geen vraag of een wesp nuttig is. Met twaalfhonderd medewerkers wereldwijd kweekt de onderneming wespen, mijten of lieveheersbeestjes om in te zetten als biologische bestrijding in de kassen. Want zoals Van Huis al veel eerder heeft gezegd: "Met allerlei pesticiden bestrijd je niet alleen het insect dat je kwijt wil, maar ook heel veel andere insecten."

Thuis in onze achtertuin is misschien nog lastig vast te stellen wat de impact is van de insectenafname. Als entomoloog Robert Ketelaar er rondloopt, ziet hij dat de aard- en de steenhommel, de menuetzweefvlieg en het boomblauwtje de kogeldistels nog wel weten te vinden. Op het platteland ziet hij de werkelijke oorzaak. De strakke inrichting van het landschap, het volop inzetten op efficiëntie: daar zit het probleem, en dus ook de oplossing.

Grote gevolgen

De ernst van de afname van het aantal insecten is in elk geval doorgedrongen tot de Haagse politiek. Wetenschappers, boerenbelangenorganisaties en natuurbeschermers stellen samen het zogeheten Deltaplan Biodiversiteit op. Dat moet nieuwe plannen opleveren om alternatieven te vinden voor bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermers. Op het platteland moeten meer afwisselende gebieden komen, waar insecten kunnen leven en overleven.

Quote Insecten zijn de fundering van de natuur en onze voedselke­ten John Sips

Insectenkenners geven grif toe dat ze van het merendeel van de soorten helemaal niet weten wat de functie in de natuur is. Maar allemaal zijn ze ervan overtuigd dat de sterke afname van insecten grote gevolgen heeft voor onze voedselketen. Insecten zijn de fundering van de natuur, maakte boswachter John Sips in natuurgebied de Chaamse Beek duidelijk. Minder bladluizen en kleine insecten op de bladeren van de hondsdraf, betekent minder egels en spitsmuizen, minder lijsters en merels. Zo heeft hij de leeuwerik en zwaluw al jaren niet meer gezien.

Insecten zijn vaak voer voor vogels, maar misschien komt de redding nu juist ook uit deze hoek. Het wegblijven van een zangvogel als de leeuwerik loopt nu eenmaal meer in de gaten dan het verdwijnen van de kokerjuffer of de wants - alleen al omdat er veel meer vogelaars zijn dan insectenkenners.

Volledig scherm De insectenwerkgroep van het Natuurmuseum Brabant in Tilburg © copyright Marc Bolsius

Insectenonderzoek drijft voor een groot gedeelte op vrijwilligers, zoals de nachtelijke wakers in de Tilburgse Kaaistoep. Het zijn deskundige hobbyisten die door jarenlange secure telling en verslaglegging nu de basis leggen onder het wetenschappelijk onderzoek van de Radboud Universiteit. Ze kijken voorbij de schoonheid van een fladderende vlinder als de dagpauwoog en hebben ook alle aandacht voor het morsige motje.

Op de vraag hoe erg het is als het brandnetelkapje - de Abrostola tripartita - verdwijnt, moeten ook zij het antwoord schuldig blijven. "Omdat we niet weten wat de effecten zijn als de totale massa aan insecten sterk afneemt, zouden we voorzichtig moeten zijn."

Misschien kunnen we dát na zes weken als aanbeveling overnemen.