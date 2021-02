Inschattingsfouten, botte pech of ongekende agressie: waar ging het fout bij ontspoorde rellen in Eindhoven?

Levi (12) loopt 163 kilometer naar oma en haalt geld op voor Ouderen­fonds: 'Mijn oma is heel erg trots’

19 februari De 12-jarige Levi liep in zeven dagen 163 kilometer van Vlissingen naar Vught, waar zijn oma woont, en haalde hiermee €3275,- voor het Nationaal Ouderenfonds. ‘Mijn oma is niet eenzaam, maar andere ouderen wel. Vooral in de coronacrisis.’