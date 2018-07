Innige felicitatie van Jeroen voor Kraantje en van wie is eigenlijk deze mooi opgemaakte prinses?

Van 't Land Digitalise­ring, het heeft voor- en nadelen

30 juni In mijn werk merk ik het iedere dag: ontwikkelingen volgen elkaar in sneltreinvaart op. En als we wat nieuws bedenken, is het binnen een jaar alweer verouderd en moet het nog sneller. Het is ongelooflijk om te beseffen dat in mijn jeugd internet nog maar in de kinderschoenen stond en mobiele telefoons pas opkwamen. Nu, 20 jaar later, is het ondenkbaar dat we ooit zonder hebben gekund.