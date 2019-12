Inkijkje in het hoofd van daders groepsverkrachting: ‘Ze hebben geen enkel respect voor meisjes’

Hoe kom je als man toch tot zulke daden als in de Bossche groepsverkrachtingszaak? Forensisch psycholoog Jan Hendriks doet al ruim twintig jaar onderzoek naar zedendelinquenten. Daders van groepsverkrachtingen vertonen vaak dezelfde kenmerken, stelt hij. ,,Het zijn vooral mannen en jongens die antisociaal zijn en vaak ook andere misdrijven hebben gepleegd als straatroven of diefstallen. Groepsverkrachtingen worden niet zozeer gedreven door seksuele behoeften of afwijkingen, maar veel maar vanuit die antisociale kant”, zegt Hendriks.

Quote Vaak hebben daders het idee dat ze geweld mogen gebruiken om seks te kunnen hebben Jan Hendriks, Forensisch psycholoog

,,Vaak hebben daders het idee dat jonge meisjes wel te krijgen zijn en dat ze ook geweld mogen gebruiken om seks met ze te kunnen hebben”, vervolgt de deskundige. ,,Er wordt onderling gezegd dat de slachtoffers makkelijk zijn op seksueel vlak, dat ze zomaar met iedereen mee gaan. Daders hebben geen enkel respect voor de meisjes. Dus kun je ze wel dwingen, denken ze.”

Daders zijn laag opgeleid

De daders zijn in de meeste gevallen laag opgeleid, betoogt Hendriks. ,,Ze zijn tijdens de opvoeding veel te vaak aan hun lot overgelaten.” Zulke jongens hangen, aldus de forensisch psycholoog, vaak samen rond - al wisselen groepen nogal eens van samenstelling. Ze gaan doorgaans niet planmatig te werk. ,,Ze vragen of een meisje langskomt, en dan zien ze wel wat er gebeurt. Afhankelijk van de omstandigheden kijken ze hoe ver ze kunnen gaan of komen.”

Quote De rol van de sociale media is bijna niet meer weg te denken in dit soort zaken Jan Hendriks, Forensisch psycholoog

In de Bossche groepsverkrachtingszaak zijn de meisjes gelokt via sociale media, waarna ze vervolgens vermoedelijk gedrogeerd werden. Hendriks heeft het al veel vaker teruggezien. ,,De rol van de sociale media is bijna niet meer weg te denken in dit soort zaken. Net als het gebruik van drugs en alcohol. Vaak worden meisjes onder valse voorwendselen gelokt. Dan staan ze misschien eerst iets toe en krijgen ze drank of drugs om de weerstand te breken.”

Ook de daders gebruiken volgens Hendriks regelmatig verdovende middelen om ‘bepaalde grenzen over te kunnen gaan’.

In de Bossche zaak is de leeftijdsopbouw van de daders volgens de deskundige ‘afwijkend’. ,,In verreweg de meeste gevallen ligt de leeftijd van dader en slachtoffer dichter bij elkaar. Dit zijn relatief oudere jongens, dat is vrij uitzonderlijk.”

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm De politie heeft acht mannen opgepakt voor hun mogelijke betrokkenheid bij groepsverkrachtingen. © Meesters Multi Media / Bart Meesters

De drie meisjes zijn dappere slachtoffers

De drie meisjes zijn dapper, héél dapper. Want als je melding hebt gemaakt van een verkrachting, zoals drie slachtoffers in deze zaak hebben gedaan, heb je al een heel moeilijke stap gezet, blijkt uit de cijfers. Een kwart van de vrouwelijke slachtoffers meldt zich nooit; angst, schuld en schaamte overheersen. Slechts 15 procent vertelt het direct na de verkrachting. Velen komen pas jaren later met hun verhaal.

,,Slachtoffers lopen vaak vast met hun eigen oordeel over hoe ze hebben gehandeld tijdens het misbruik”, zei Iva Bicanic, landelijke coördinator van het Centrum Seksueel Geweld (CSG), onlangs in vakblad Medisch Contact. ,,Ze hebben meestal niks gedaan, of meegewerkt. Dat moet wel om te overleven, maar achteraf gaan slachtoffers zichzelf veroordelen.”

Quote Slachtof­fers hebben meestal niks gedaan, of meegewerkt. Dat moet wel om te overleven, maar achteraf gaan slachtof­fers zichzelf veroorde­len Iva Bicanic, Landelijke coördinator Centrum Seksueel Geweld

Wat kun je doen om meisjes te helpen?

Het CSG heeft zestien afdelingen in Nederland. Bijvoorbeeld Brabant-Oost. Susanne van Gog is er coördinator. Zij vertelt wat het CSG voor slachtoffers kan betekenen. ,,Na de melding gaat alles vanzelf. Dan krijgen ze de vraag of ze willen dat de politie erbij betrokken wordt. Dat hoeft dus niet. Sommige slachtoffers durven daar niet meteen een beslissing over te nemen. Maar wat je ook wil: nazorg krijg je altijd.”

De eerste stap: een vast contactpersoon van het CSG. ,,Die gaat je op alle manieren helpen om je er weer bovenop te helpen”, stelt Van Gog. In sommige gevallen zijn die gesprekken voldoende. Anderen hebben psychische hulp nodig, als traumatherapie.

Van Gog benadrukt dat je zo snel mogelijk melden in alle gevallen het beste is. Vooral de eerste zeven dagen zijn cruciaal, om eventuele sporen veilig te stellen, maar vooral ook om ervoor te zorgen dat je niet ziek wordt of zwanger raakt.

Op de website van het Centrum Seksueel Geweld is veel informatie te vinden over wat je kunt doen als je slachtoffer bent geweest van seksueel geweld.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Er zijn meerdere auto’s in beslag genomen tijdens de inval bij het bedrijf. © ANP