Inhaalzorg? Plan voor opereren in het weekend dreigt nu al te sneuvelen

Vanaf volgende maand wil het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis Tilburg ook op zaterdag en zondag opereren om al die maanden van uitgestelde zorg in te halen. Vijfduizend operatie-uren staan er nog in de wacht. Een grote inhaalslag in het weekend is nodig. ,,Maar dan moet de huidige druk er wel snel van af”, licht ziekenhuisbestuurder Bart Berden toe. Er zijn namelijk IC-bedden nodig voor herstel na operatie. En met de huidige coronabezetting en de verwachte toename, komt dat inhaalplan van het ETZ in gevaar al voordat het überhaupt is ingezet.