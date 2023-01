Ingooi of hoekschop, het kost Nieuwkuijk de zege tegen Zwaluw VFC. Niels Kok: ‘Maar we hebben er alles aan gedaan om ze te pakken’

Terug naar de middeleeu­wen op kasteel­boot de Vlotbrug in de haven van Heusden

HEUSDEN - Ridder Lenny en jonkvrouwe Christel openden gisteren hun in Heusden aangemeerde kasteelschip Vlotburg voor het publiek. Tijdens de tour over het schip wanen bezoekers zich in de middeleeuwen, dankzij de tentoongestelde harnassen en knotsen. Om het voor de kinderen extra spannend te maken is een speurtocht uitgezet en wacht boven op het schip nog een verrassing.

21:00