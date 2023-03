Ingebruikname verzinkbare palen op Klaterspeelweg en Ulkedonken weer vertraagd

De verzinkbare palen werden medio 2022 aangelegd met als doel om sluipverkeer tegen te gaan. Richtdatum voor de ingebruikname was in eerste instantie januari 2023. Dat bleek onhaalbaar omdat er vanwege de ontheffingsmogelijkheid voor aanwonenden en andere belanghebbenden een nieuw verkeersbesluit genomen moest worden. Nieuwe doeldatum was eind maart. Die datum wordt niet gehaald omdat de leverancier van de transponders de levertijd hiervan verlengd heeft.

Grote belangstelling voor transponders

Er waren dertig transponders op voorraad, maar de vraag daarnaar overtreft dit aantal aanzienlijk. De gemeente wil de verzinkbare palen pas in gebruik nemen zodra alle belanghebbenden een transponder on hun bezit hebben. Aanwonenden van de Klaterspeelweg en Ulkedonken kunnen maximaal twee transponders per gezin aanvragen. Door de transponder te gebruiken, zakken de palen de grond in, waardoor de transponderbezitters geen last hebben van het eenrichtingverkeer.

Inrijverbod

Op werkdagen is aan de Ulkedonken en Klaterspeelweg een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer van kracht tussen 07.00 uur en 09.30 uur, tijdens de ochtendspits. Het is een van de maatregelen om sluipverkeer tegen te gaan. Tijdens de ochtendspits ontstaan er tussen Eindhoven en Weert regelmatig files. Automobilisten die op de A2 zitten, pakken dan regelmatig een route door de kern van Maarheeze of Leende om vervolgens om verderop weer op de A2 in te voegen.

Ook doseerlichten moeten sluipverkeer tegengaan

Het sluipveer keer leidde tot overlast in de dorpen. In Leende werden eerder al maatregelen genomen. In Maarheeze zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om het sluipverkeer tegen te gaan: er zijn in Maarheeze doseerlichten geplaatst aan de Philipsweg, Oranje Nassaulaan en d’Aasdonken en in Sterksel aan de Pastoor Thijssenlaan.

Veiliger voor fietsverkeer

Bijkomend voordeel van de verzinkbare palen aan de Ulkedonken en Klaterspeelweg is ook dat het fietsverkeer er een stuk veiliger op wordt. De Ulkedonken wordt tijdens de ochtenduren veelvuldig gebruikt door scholieren die op de fiets naar Scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard gaan.

Verkeer dat vanuit Leende op de Ulkedonken of Klaterspeelweg naar Maarheeze rijdt, heeft geen last van de verzinkbare palen: zodra een auto vanuit die richting de palen nadert, zaken ze automatisch in.

Belanghebbenden die een ontheffing willen aanvragen, kunnen dat doen via de website van de gemeente. Dat geldt niet voor bezoekers van aanwonenden of incidenteel verkeer.