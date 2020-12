Inge haalde haar dementerende moeder uit het verpleeghuis vanwege corona: ‘Ik zou het zo weer doen’

Bijna was Ria er in november tussenuit gepiept. Ze was na een periode bij haar dochter alweer terug in het verpleeghuis toen het gebeurde: een flinke smak in de gang met als resultaat een bloeding in haar hersenen. Ria werd terminaal verklaard. Ze mocht haar laatste dagen slijten in het verpleeghuis, met dochterlief aan haar zijde. ‘Hoe zit het nou, mam?’, had Inge Rathje gevraagd. ‘Komt allemaal wel goed hoor’, klonk het zelfverzekerd terug.