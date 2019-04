Informateur trekt rookgordijn op in Brabant

‘VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA en CU/SGP samen met Lokaal Brabant.’ Dat is letterlijk de lijst van zeven partijen waarmee informateur Helmi Huijbregts de komende dagen verder praat over de vorming van een nieuw provinciebestuur in Noord-Brabant. Ze wil met hen ‘meer scherpte en inzicht krijgen in een aantal inhoudelijke thema’s’, schrijft ze in een donderdag verstuurd persbericht. Om er vervolgens aan toe te voegen dat de samenstelling van het uitverkoren gezelschap nog weinig zegt over haar definitieve advies.