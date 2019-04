Informateur Brabant praat met Forum en zes andere partijen verder over coalitie

Huijbregts wil met deze zeven partijen in gesprek over de uitdagingen die Brabant wacht. In een persbericht meldt de informateur het volgende: ,,Afgelopen weken heb ik in een open en vertrouwelijke sfeer met alle partijen kunnen spreken. We hebben de verkiezingsuitslag geanalyseerd en de partijen hebben mij voor hen belangrijke thema’s voor een nieuw bestuursakkoord meegegeven. Met een aantal partijen wil ik nu meer scherpte en inzicht krijgen in een aantal inhoudelijke thema’s die in de gesprekken aan de orde zijn gekomen.”



,,Daarom heb ik in eerste instantie VVD, Forum voor Democratie, CDA, GroenLinks, PvdA en CU/SGP samen met Lokaal Brabant uitgenodigd om hierover in wisselende samenstellingen samen met mij verder te praten. Dit is een volgende stap in het informatieproces waarmee ik nadrukkelijk nog niet vooruitloop op een definitief advies. Dat hoop ik wel op korte termijn te presenteren. Ik wil als informateur een gedegen advies voorleggen en dat vraagt in het huidige versplinterde politieke landschap om een zorgvuldig proces.”