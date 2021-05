Indrukwekkende rij lichtjes die ‘als trein’ boven Brabant beweegt gespot, UFO Meldpunt stroomt vol

Bij welk oorlogsmo­nu­ment kun jij een virtueel bloemetje neerleggen? Bekijk het hier

4 mei Normaal gesproken worden op 4 mei (Dodenherdenking) bloemen gelegd bij de ruim vierduizend oorlogsmonumenten in het hele land. In verband met de coronacrisis wordt dit jaar opgeroepen om dit digitaal te doen. Online stilstaan bij de slachtoffers die vielen voor de Nederlandse vrijheid kan wel, ook bij een specifiek monument bij jou in de buurt. Zie hieronder hoe je dat kunt doen.