Indrukwekkende erehaag voor overleden Nomi (5) uit Schaijk

Woonkwar­tier zet woonadvi­seur in om lange zoektijd naar sociale huurwonin­gen te verlichten

ZEVENBERGEN - Mensen op zoek naar een sociale huurwoning in de gemeenten Halderberge, Moerdijk of dorp Dinteloord vinden gemiddeld 2,5 jaar later pas een huis. Dat is een half jaar langer dan in voorgaande jaren.