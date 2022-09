Indrukwekkende beelden: bliksem en woeste lucht boven Brabant

Nieuwsover­zicht | Geschokte reacties op verkeers­dra­ma in Oud Gastel - Gemeente haalt vijftig omgekeerde vlaggen weg

De gemeenschap van Bosschenhoofd is zwaar aangeslagen na het dodelijke auto-ongeluk in Oud Gastel waarbij vier mensen om het leven kwamen. Duidelijke conclusies zijn er nog niet, maar toch spreekt burgemeester Roks van Halderberge verontwaardigd over het rijgedrag van jonge mannen in huurauto’s. Een man in Eindhoven is zwaargewond geraakt nadat hij uit het niets een klap tegen zijn hoofd kreeg. Verder zijn de leden van de scouting in Best geschrokken van de brand die mogelijk door hun toedoen is ontstaan. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van zaterdag.

