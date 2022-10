Indrukwekkend en emotioneel afscheid van verongelukte 10-jarige Hebe uit Vught

Het afscheid van Hebe vindt donderdag plaats in ontmoetingscentrum DePetrus in Vught, de voormalige Petruskerk. Honderden mensen zijn aanwezig om de geliefde tiener de laatste eer te bewijzen.

Ook verzoekt de woordvoerster nogmaals iedereen die foto’s en filmpjes heeft verspreid van de auto op de plaats van het ongeluk te verwijderen. ,,De impact op de families van deze beelden is enorm. Hun verdriet is intens en heel erg groot.”

Intensieve zoektocht

Sanne en Hebe waren vorige week maandag op weg van Hebes dagbesteding in Raamsdonksveer naar het huis van haar ouders huis in Vught. Daar zijn ze nooit aangekomen. Na een intensieve zoektocht werden het gehandicapte meisje en haar begeleidster twee dagen later levenloos aangetroffen in het water bij knooppunt Empel in Den Bosch. De politie gaat ervan uit dat de auto door een ongeval van het talud is afgereden.