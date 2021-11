Indoorbanen verdwijnen met honderden tegelijk: ‘Alleen buiten kún je geen goede tennisser worden’

Sta je dan in je tenniskloffie. In de vrieskou, snijdende wind of in het slechtste geval allebei tegelijk. Dan wil je niets liever dan naar binnen om te tennissen, toch? Enig, bepaald niet onbelangrijk probleem: dat kan op steeds minder plaatsen. De traditionele tennishal is in ijltempo aan het verdwijnen in Brabant - en daarbuiten.