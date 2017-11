Inbreker springt uit het raam, bijthond Ziva mag niet dood en Bavelaar (85) vervolgd voor dodelijk ongeval

112-overzichtWat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

Justitie vervolgt een 85-jarige man uit Bavel voor het doodrijden van een 73-jarige vrouw in Ulvenhout. De man reed na het ongeluk door, maar meldde zich later alsnog op het politiebureau.

Een bewoonster van een woning aan het St Lucasplein in Hoogerheide kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag de schrik van haar leven. Ze trof een inbreker aan in haar huis, die daarna van de 1e verdieping naar beneden sprong en verdween.

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal mag de Mechelse herder Ziva niet laten euthanaseren. De hond is niet meer gevaarlijk, nu hij in beslag is genomen en elders verblijft. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten.

Een scooterrijder is donderdagmiddag even na 17.00 uur zwaargewond geraakt toen hij in aanrijding kwam met een bestelbus. Dat gebeurde op de Winterdijk in Sprang-Capelle.