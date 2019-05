‘In twee maanden tijd zeker tien drugsdumpingen in het riool van Eindhoven’

EINDHOVEN - In het riool van de regio Eindhoven is in twee maanden tijd minstens tien keer drugsafval geloosd. Dat vertelt onderzoeker Thomas ter Laak van het wateronderzoeksinstituut KWR woensdagavond in het NTR-wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. Op een van de meetmomenten werd er zelfs 12 kilo XTC aan in het de riolering aangetroffen.

Het opsporen van de productie van drugs via het riool is nieuw. Ter Laak's onderzoek brengt voor het eerst inzicht in de hoeveelheid drugsafval dat gewoon via het riool gedumpt wordt. Om te zien hoe vaak er overblijfselen van drugsproductie worden weggespoeld, volgden wetenschappers van KWR twee maanden lang de rioolwaterzuivering van de regio Eindhoven, in het kader van het Europese WATCH-project. Er bleek in deze periode zeker tien keer drugsafval te zijn geloosd. Het gaat dan vooral om gevaarlijke stoffen die ontstaan bij de productie van XTC en Speed.

Verschil tussen dumpen en gebruik

Het gaat dan niet om mensen die na een nachtje feesten naar het toilet gaan: het KWR kan het verschil zien tussen drugsgebruik en een afvaldumping. Aan de chemicaliën is te zien of de drugs door een gebruiker zijn ingenomen en uitgeplast, of dat het gaat om restjes drugsafval die rechtstreeks in het riool geloosd zijn.

Terug de natuur in

Het gebeurt in de omgeving van Eindhoven regelmatig dat er vaten drugsafval gedumpt worden in de bossen. Dat is schadelijk, maar ook als drugs via het riool worden gedumpt stroomt het uiteindelijk terug de natuur in. “Waterzuiveringsinstallaties zijn niet gemaakt om drugsafval uit het water te filteren. Dit betekent dat het drugsafval vaak gewoon met het ‘gezuiverde’ water terug de sloten en rivieren instroomt", vertelt Ter Laak.

Drugsafval kan zelfs een kleine waterzuivering helemaal stilleggen. Dat gebeurde in januari 2017 in Baarle-Nassau. De chemicaliën in het water zorgden er daar voor dat alle zuiverende bacteriën doodgingen, waardoor de hele installatie met spoed moest worden leeggepompt. Het kostte 80.000 euro om de zuivering weer werkende te krijgen.

De Kennis van Nu, ‘In het spoor van drugsafval’ is op woensdag 29 mei om 21.15 uur te zien op NPO 2.