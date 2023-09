‘In Schorsbos telde mee!’ als motto van het carnaval in Schijndel

NAC schrijft geschiede­nis met 1-4: één van de grootste zeges ooit op Tilburgse bodem

Uniek is de mini-reeks niet, enorm bijzonder wel. Voor het tweede seizoen op rij en voor de tweede keer in negen maanden dwingt NAC de eeuwige rivaal op de knieën. Na de 1-2-zege in het Koning Willem II Stadion december vorig jaar, vernedert NAC aan het begin van het nieuwe seizoen met een vrijwel compleet ander elftal Willem II met alleszeggende cijfers: 1-4.