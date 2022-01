In opspraak geraakte Brabantse FvD-coördinator legt werk neer

Zelfs de kappersac­tie in de schouwburg gaat niet door

CUIJK - Theaters in de vorm van een kapsalon. Het is een landelijke actie, komende woensdag. Een door cabaretière Sanne Wallis de Vries en acteur Diederik Ebbinge bedachte manier om de onvrede te uiten over het gesloten blijven van de cultuursector. De schouwburg in Cuijk zou ook meedoen met de actie. Zou, want maandag, op het laatste moment is besloten er toch vanaf te zien.

18 januari