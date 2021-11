In Oisterwijk opgegroeide Stijn wint National Geographic Fotowedstrijd: ‘Het is er soms -80 graden Celsius’

Opnieuw minder WW-uitkerin­gen in Brabant. Snel aan het werk? Kies deze beroepen

Opnieuw maken minder Brabanders gebruik van een WW-uitkering. In oktober nam het aantal personen in de provincie dat gebruikmaakt van een WW-uitkering af met vier procent. Dat is gelijk met de landelijke trend. Brabant telde aan het eind van die maand 30.660 WW-uitkeringen. Relatief de meeste uitkeringen gingen naar de gemeente Helmond.

18 november