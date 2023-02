In ‘Mie ma mekkerland’ mag je zijn wie je bent

„Zolang ik me kan herinneren heb ik verhalen in mijn hoofd. Ik leef deze verhalen. Wanneer ik in bed lig en mijn ogen dichtdoe, komen de ideeën. Ik heb altijd veel te veel ideeën.”

Iris van Deventer uit Dommelen is 14 jaar oud en heeft al haar ideeën en fantasieën in verhaalvorm opgeschreven in het boek dat zij Mie ma mekkerland heeft genoemd. Een titel die gewoon lekker klinkt. Naar dit zelfbedachte oord is Iris ‘vervaagd’, net als zo’n 15 andere karakters die de Were Di Drie-leerlinge in het boek een rol heeft gegeven.

Iris heeft een stoornis zoals omschreven in de DSM-5. Dat is een handboek waarin alle psychische stoornissen zijn opgenomen die momenteel in de ggz erkend worden. De gids is gemaakt om enige orde te brengen in de veelheid aan mentale klachten waar mensen last van kunnen hebben.

Van de hak op de tak

Iris heeft de ontwikkelingsstoornis McDD. „Ze gaat helemaal op in haar fantasieën en vindt het moeilijk onderscheid te maken tussen fantasie en realiteit. Ze kan van de hak op de tak springen en begrijpt niet altijd wat er om haar heen gebeurt”, vertelt haar moeder Mirjan van Dijk.

Voor Iris is lezen altijd van groot belang geweest. „Ik las álles. Variërend van wat er op de borden langs de weg staat tot de etiketten van boodschappen. Ook ging ik helemaal op in de boeken van de Minecraft-serie. Die las ik in het Engels. Ieder boek moest ik wel drie keer lezen, omdat ik er in mijn hoofd zelf verhalen bij verzon. Toen dacht ik: ik schrijf zelf een boek.”

Quote Eerst vond ik het moeilijk om Mie ma mekkerland te delen. Maar het is natuurlijk ook wel ontzettend vét Iris van Dommelen

En dat boek kwam er. Aangemoedigd door haar coach Nederlands op het Were Di werd van het boek een speciaal project gemaakt. Alle illustraties zijn ook van Iris’ hand en daarbij kreeg ze tips en adviezen van haar tekencoach. „Eerst vond ik het moeilijk om Mie ma mekkerland te delen. Maar het is natuurlijk ook wel ontzettend vét.”

De verhaallijn kwam niet chronologisch tot stand en het duurde even voor Iris voor alle karakters de juiste tekst op de juiste plaats had staan. Hoewel ze het boek in een tijdsbestek van ruim een half jaar af had, duurde het toch nog zo’n twee jaar eer zij tevreden was over de inhoud.

In een andere wereld

Vanzelfsprekend speelt ze, als Nine, zelf een hoofdrol in haar fantasy-verhaal. „De meeste stukjes heb ik zelf beleefd. Het gaat erover dat ik in een heel andere wereld terechtkom, waarin heel aparte dingen gebeuren. Hoewel het verhaal in het boek goed afloopt, loopt mijn hoofd nog steeds over.”

Deel twee van Mie ma mekkerland is daarom al in de maak: „Aan de speciale gebeurtenissen in deel 1 gaat heel wat vooraf. Dat wil ik graag nog verder uitwerken.”

De jonge auteur vindt het heel belangrijk dat mensen die ‘iets’ hebben er niet alleen voor staan. Moeder Mirjan: „Iris is een moraalridder. Ze wil graag dat iedereen erbij hoort en wil iedereen helpen die in een eigen wereld leeft.”

In een gekkenhuis

„Als kinderen zichzelf terug willen zien in mijn boek, dan kan dat. Heb je het gevoel in een gekkenhuis te leven, word je niet goed begrepen of hoor je er niet bij? Zoek me dan op TikTok op: Dream_your.world, want ik ga graag in gesprek en wil mijn land graag delen. Mie ma mekkerland kan namelijk ieders wereld zijn. Dát is mijn boodschap, dat je mag zijn wie je wil zijn.”

Mi ma mekkerland wordt geprint on demand door uitgeverij Boekscout YO! In Soest.