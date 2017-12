In klas mishandelde juf Sabine komt op dag van staking met krachtig betoog: 'Ik verdien meer!'

Dagelijks werkt Sabine met jongeren die moeite hebben met leren. Ze hebben baat bij structuur, duidelijkheid, rust en ritme. Als het daar aan ontbreekt, kunnen zij in bepaalde situaties erg agressief worden, met als gevolg dat je, zoals Sabine omschrijft, te laat bent.



Dat overkwam haar dus drie weken geleden. Een leerling in haar nieuwe klas, waar al weken onduidelijkheid bij was, haalde uit in het gezicht van Sabine. ,,Één klap, goed raak.” Volgens Sabine zou deze leerling op het reguliere onderwijs onmiddellijk van school zijn verwijderd.



,,Want een leerkracht slaan, dat kan echt niet. Helaas, of misschien wel gelukkig, kunnen wij een leerling niet zomaar verwijderen. Hij zit met een reden bij ons.” En dat is waarom Sabine vindt dat er vanuit de overheid veel meer aandacht en dankbaarheid moet komen voor mensen die met hart en ziel in het voortgezet speciaal onderwijs werken.



,,Door het tekort aan leerkrachten en mensen die de uitdaging zien met deze doelgroep te werken, werken mijn collega's en ik iedere dag in een onveilige situatie.” Ze slaat daarom alarm. ,,We hebben dringend mensen nodig, er is een club die al bijna een half jaar geen theorieonderwijs ontvangt, wegens een tekort aan AVO-docenten.”