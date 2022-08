In je eentje de Mont Ventoux op

Ouders. Elk kind dat droomt van een carrière in de sport krijgt er mee te maken. Je kunt er boeken vol over schrijven. Over dwingelanden van vaders. Over overbezorgde moeders. Zoals de moeder van Andy Schleck, die tijdens de Tour van 2010 een telefoontje kreeg van ploegleider Bjarne Riis, die moest doorgeven dat Andy in de strijd met Alberto Contador om de eindzege geen gekke dingen zou gaan doen in de afdaling van een Pyreneeëncol.