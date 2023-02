In het theater wordt mentale gezondheid bespreekbaar en ontstaan creatieve oplossingen

Uitgezworven Macharense Ilse werkt op een resort in Mexico: ‘Ik mis de frisse polder­lucht en mama’s andijvie­stamp’

MACHAREN – Ooit verwonderde ze haar vader met een eerste ‘exotische’ stageplek in Geertruidenberg. Inmiddels is Macharense Ilse Kobus (46) na de nodige omzwervingen op haar plek in de Mexicaanse hotelwereld.