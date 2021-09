In het ’kantoor’ van Martien R. geen computers en printers, maar geldtelmachines en afluistermicrofoons

Komt verdachte aanslag in afpersings­zaak De Groot vrij? ‘Honderden gezinnen leven al tijden in angst’

8 september ARNHEM/HEDEL - Vermoedelijke aanslagplegers in de afpersingszaak rond fruithandel De Groot mogen nóóit voorwaardelijk vrijkomen, is de stellige overtuiging van justitie. De rechtbank ging daar tot nog toe in bijna alle gevallen in mee, maar zette woensdag de deur op een kier voor een 20-jarige Barnevelder.