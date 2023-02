In Helmond-Oost wordt inhaalslag gemaakt met seniorenwoningen

Voormalige poelier uit Geffen vertelt over fietstocht naar Rome

OSS/GEFFEN - Na ruim veertig jaar door hun poeliersbedrijf in beslag te zijn genomen sloegen Jo en Anja van Druenen vorig haar hun vleugels uit. Ze stapten ze op de fiets naar Rome. Zondag 12 maart vertellen ze over hun avontuur in de Osse bieb.