In Eersel is het aantal werklozen gedaald

Nieuw evenement in Dordrecht? Paul en Frans maken werk van race voor supersnel­le powerboats

Recreatiepark De Kurenpolder in Hank is volgende maand vier dagen lang de plek waar een internationaal gezelschap hun bloedsnelle, op afstand bestuurde modelboten over de plas jagen. Maar de organisatie wil meer: ze aast op een plekje dit jaar op de Dordtse evenementenkalender.