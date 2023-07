In een stille kamer een sledehondentocht maken: met de VR Relaxbril kan dat

MET VIDEO Piemelknuf­fel is de absolute hoofdprijs op kermis Tilburg: 'Ze gaan er met duizenden uit’

TILBURG - Een knuffel van een schattige beer met een hartje? Die tijd is voorbij op de Tilburgse kermis. Een lachende leuter is de tophit, de prijs ligt bij elke kraam. ,,Er gaan deze kermis duizenden penissen doorheen. Dit is met afstand de populairste knuffel.”