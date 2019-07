In één klap een bekende Oisterwijker: Matthy (26) heeft na deelname Love Island 100.000 fans

Kaartje Breda en Roosendaal hotspots voor autodieven: bekijk hier hoeveel voertuigen in jouw gemeente werden gestolen

17 juli Breda en Roosendaal zijn dé hotspots voor auto- en brommerdieven. In de eerste helft van 2019 werden daar in vergelijking met andere plaatsen in Nederland, behoorlijk veel voertuigen gestolen. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.