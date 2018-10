In deze oude Brabantse moordzaken zet politie serieuze stappen door nieuwe tips

EINDHOVEN - Na jaren van stilte heeft de politie in meerdere Brabantse cold case-zaken weer serieuze stappen kunnen zetten. Rechercheurs hebben diverse nieuwe personen op de korrel. In één zaak is dna van een mogelijke betrokkene afgenomen. In een ander dossier gaan rechercheurs een man benaderen die mogelijk meer weet van een dodelijk delict.

De onderzoeken kregen een nieuwe impuls dankzij de tientallen tips die afgelopen zomer bij de politie binnenkwamen na publicatie van zes cold case-artikelen in het ED, BD en BN/De Stem.

,,De tips wijzen in meerdere zaken naar specifieke personen”, zegt Jeroen Snellen, leider van het Oost-Brabantse team dat de oude zaken onderzoekt. De gouden aanwijzing zit er nog niet bij en er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar sommige informatie is potentieel zo waardevol dat onderzoeken er later door in een stroomversnelling kunnen komen. ,,We hebben weer nieuwe mogelijkheden om de zaken vlot te trekken.” Het onderstreept zijn overtuiging dat puzzelstukken van de oplossingen soms voor het oprapen liggen. Veel details over de nieuwe tips wil hij niet kwijt. ,,De daders lezen ook mee.”

Tipje van de sluier

Een tipje van de sluier wil de Eindhovense rechercheur wel oplichten. In de onderzoeken naar de gewelddadige dood van de Budelse Annouschka Weezenbeek (in 1990) en Gerrie Schellekens uit Eindhoven (in 1991) hebben tips tot nieuwe inzichten geleid. Snellen benadrukt dat allerminst zeker is of ze tot een ontknoping gaan leiden, maar: ,,We zijn actief mensen aan het benaderen. In één van de zaken hebben we een serieuze richting, maar die moeten we gaan onderbouwen. Bepaald geen sinecure na zoveel jaar.”

Het ‘opleuken’ van veelbelovende, nieuwe informatie kan vele maanden duren. Of langer. Wanneer een tipgever een persoon aanwijst als mogelijke dader, moet het team - behalve de betrouwbaarheid van de tip - eerst onderzoeken of die mogelijke verdachte wel in het plaatje past. Woonde hij ten tijde van het delict wel in de buurt? Kan hij het slachtoffer hebben gekend of zijn tegengekomen?

Volledig scherm Verschillende cold cases en een vermissing uit Zuidoost-Brabant. © ED

Privacywet hindert onderzoek

Snellen: ,,En misschien strand je dan wel een paar centimeter voor de finish. Want het is een hele klus om iemand op een bepaalde plek te plaatsen. Veel informatie uit die tijd is vernietigd vanwege de WPG (Wet politiegegevens, red.).”

Die wet is een enorme hindernis in cold case-zaken. Het team wil zoveel mogelijk weten van de omgeving van een geweldsdelict. Processen verbaal zijn een belangrijke bron van informatie. Agenten leggen daarin tijdens hun dienst bijzonderheden vast. Ze kunnen bijvoorbeeld hebben genoteerd dat een bepaalde man zich al dagen ophoudt in een park waar later een vermoorde vrouw wordt gevonden. Of dat in die omgeving op de bewuste avond een auto is tegengehouden vanwege een defecte koplamp. Misschien blijken het nutteloze krabbels, maar wellicht vormen ze het begin van de ontknoping. Door de privacywetgeving en de verplichte opschoning van politiesystemen is die mogelijk zeer waardevolle informatie in oudere zaken echter meestal vernietigd.

Volledig scherm Jeroen Snellen van het cold case-team van politie Oost-Brabant. © Jean Pierre Reijnen

Dna-afname

Tips na het verhaal over de twee gevonden babylijkjes in Den Bosch (in 2007) en Boxtel (in 2012) leidden zelfs tot serieus vervolgonderzoek. Over de dood van Engel van ‘t Meer, het Bossche meisje, kwam een erg goede tip binnen over de mogelijke identiteit van de moeder. De informatie paste in de tijdlijn van de zaak, legt rechercheur Snellen uit. ,,Het klopte tactisch helemaal.” De recherche vond zowaar een vrouw die zo goed in het plaatje paste dat de officier van justitie toestemming gaf om haar te benaderen voor dna-afname. De vrouw werkte mee, maar ze was niet de moeder van het dood gevonden kindje. ,,Dna liegt niet.”

Tot teleurstelling van Jeroen Snellen en zijn team kwam geen nieuwe informatie binnen over de dood van Mariëtte Peters uit het dorpje Sint-Hubert in 1992. De zaak heeft alle ingrediënten in zich om ook jaren later de dader of een getuige nog te laten bezwijken onder schuldgevoel; de 26-jarige vrouw was vier maanden zwanger en werd een dag voor kerst om het leven gebracht. Ondanks dat het verhaal over haar dood op internet erg vaak werd gedeeld, leverde de publiciteit geen enkele tip op.

Ook over de dood van de 50-jarige Senegalese zwerver Samba Fall in Breda in 2011, kwam bij het cold case-team van de politie West-Brabant geen enkele tip binnen. Net zo min als over Heinz Jürgen Höhmann, die in 1999 in Roosendaal overleed na te zijn bedwelmd tijdens een ontvoering.

Oud dossier

De nieuwe aandacht voor oude politie-onderzoeken kan veel losmaken. Mensen komen door een verhaal over een jaren oude moord soms met informatie op de proppen over hele andere misdrijven, merkte Snellen al vaker. Ook nu. Het verhaal over de moord op de Budelse Weezenbeek leidde tot een tip in een ander oud dossier, dat over de dood van Miet van Bommel uit Bladel. De 84-jarige voormalige caféhoudster kwam in 1992 in haar woning door geweld om het leven. De informatie is interessant, volgens Snellen. Zijn rechercheurs gaan binnenkort een man benaderen die meer zou weten van de zaak.

Teamleider Snellen is blij met alle media-aandacht voor de gewelddadige overlijdens die zijn rechercheurs onderzoeken. ,,Er is veel informatie aanwezig onder de mensen en die moet naar buiten komen.” Maar diezelfde media zorgen - buiten hun schuld- soms ook voor verwarring. ‘Ik heb altijd gedacht dat ze zaak was opgelost’, hoorde Snellen ooit van een tipgever. De man had jaren geleden in de krant gelezen over een aanhouding. Dat die persoon onschuldig bleek en later weer was vrijgelaten, had de tipgever in het nieuws over het hoofd gezien. Ook na de verhalenreeks in de Brabantse kranten hoorde het cold case-team datzelfde relaas van zeker vier tipgevers. In hun beleving zat de moordenaar al vast. Een aanname met soms grote gevolgen. Het zou niet de eerste keer zijn, dat juist hun aanwijzing het team van Snellen op het spoor van een verdachte zet.

Columbo

Het naspeuren en ontleden van de tientallen tips is veel werk. Dat begint al bij het aanhoren van de mensen die wel vaker bellen en de politie wijzen op voor de hand liggende aandachtspunten zoals vingerafdrukken, dna-sporen en camerabeelden. ,,De Columbo-kijkers noemen we die”, zegt Snellen, verwijzend naar de oude Amerikaanse detectiveserie. ,,Die hangen van de complottheorieën aan elkaar. Meestal niet nuttig, maar zelfs die horen we aan.” Zoveel mogelijk serieuze tipgevers krijgen bezoek van de rechercheurs. ,,Mijn mensen hebben veel ervaring. En zo kun je iemands nieren proeven.” Tegenover iemand zitten, maakt het een stuk gemakkelijker om het kaf van het koren te scheiden. Het filteren van onzintips is belangrijk, weet Jeroen Snellen. ,,Je moet je er bewust van zijn dat sommige mensen op die manier oude rekeningen met anderen willen vereffenen.”

Politie en OM werken in principe niet meer aan verjaarde zaken, omdat daders die eventueel worden gepakt toch geen straf meer kunnen krijgen. Het budget en de mankracht zijn beperkt, dus het cold case-team richt zich liever op zaken met daders die nog achter de tralies kunnen belanden.

Identificeren

Toch maakte het team van Snellen recent een uitzondering. Recent klopten familieleden aan van de sinds 1966 vermiste Anny Heyligers. Van hen is nu dna afgenomen. ,,Mocht het lichaam van Anny ooit worden gevonden, heeft het strafrechtelijk geen gevolgen meer, maar je kunt haar wel identificeren.”