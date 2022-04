In deze gemeenten in de regio wordt vaak ingebroken, of juist niet: grootste kans in Roosendaal

Bijna een kwart minder mensen werd in 2021 verdacht van het plegen van een woninginbraak in Nederland, vergeleken met het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CBS maandag presenteert. Inbraakcijfers van het statistiekbureau laten zien dat in Roosendaal gemiddeld vaker wordt ingebroken (4,8 keer per duizend huishoudens) dan in andere West-Brabantse gemeenten.

Wie in Drimmelen woont, hoeft zich juist minder zorgen te maken over een ongewenst dievenbezoek. Met 1,8 woninginbraken per duizend huishoudens wordt in de gemeente minder meegenomen dan op andere plekken in West-Brabant.

Gemeenten in de regio die naast Roosendaal relatief hoog scoorden zijn Alphen-Chaam (4,4 woninginbraken per duizend huishoudens) en Woensdrecht (4,1 per duizend huishoudens). Zonder verrassing werden in Breda in absolute cijfers de meeste inbraken gepleegd. Als grootste stad in de regio staat de gemeente bovenaan met 295 gemelde woninginbraken in 2021.

Thuiswerken

In de afgelopen tien jaar is het aantal woninginbraken in Nederland volgens het CBS met ongeveer 75 procent gedaald. Het statistiekbureau denkt daarnaast dat het aannemelijk is dat de kans op inbraken in de afgelopen twee jaar nog meer is verkleind. Het vele thuiswerken wordt daarvoor als oorzaak genoemd.

Bekijk hieronder hoe vaak er in werd gebroken in jouw gemeente:

