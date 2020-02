In deze Brabantse steden werd de optocht al eens eerder afgelast

De grote optocht in Eindhoven is zaterdag afgeblazen vanwege voorspelde harde wind. Het is de eerste keer dat de optocht in Lampegat niet doorgaat. Andere Brabantse steden en dorpen hebben hier al eerder mee te maken gehad. Vooral 2016 was een rampjaar. Optochten werden een voor een afgelast vanwege het slechte weer.

In Zuidoost-Brabant werd in 2016 op carnavalsmaandag elke optocht afgelast. Het begon bij De Kempenoptocht in Hapert vanwege het slechte weer. Er zouden zo’n duizend mensen uit de hele regio meelopen. De grote optocht trekt jaarlijks zo’n twintigduizend bezoekers.

In Soerendonk, Dommelen, Bergeijk, Spoordonk, Handel (werd verplaatst naar dinsdag), Asten, Someren, Budel-Schoot en Deurne-Zeilberg gingen de optochten dat jaar ook niet door.

Emotie en rationaliteit

Volgens voorzitter van de commissie Kempenoptocht Jan Schilders, zouden er twintig grote wagens met loopgroepen, vijf grote loopgroepen en de nodige kleinere clubjes meedoen. “Het was een ‘bijzonder moeilijke beslissing’. Emotie en rationaliteit vochten om voorrang. Maar we wilden het ook niet halverwege afgelasten. De grootste wagens komen van het verste weg; Oirschot en Veldhoven. Die moeten door open gebied en vangen veel wind.”

In 2016 ging de optocht van Den Bosch ook niet door. De Oeteldonksche Club (OC) besloot daar toe vanwege de slechte weersomstandigheden. ,,Veiligheid gaat voor alles’’, dat zei minister Patrick van der Krabben van Tochten van de OC eerder in het Brabants Dagblad over de verwachte harde windstoten en veel regen.

Inhalen met Halfvasten

In Oijen, Macharen, Overlangel en Schaijk werden de optochten ook afgelast. De optocht van Oeteldonk werd in dat jaar ingehaald op 6 maart tijdens het Halfvasten.

Ook in Breda, Geleen en Venlo gingen de optochten niet door. Met name carnavalsoptochten in de namiddag en avond ondervonden problemen van het weer. Hoge praalwagens werden een gevaar door stevige rukwinden die landinwaarts opliepen tot 90 kilometer per uur. De optocht van Breda werd ook ingehaald met Halfvasten.