In delen van Brabant coronacijfers 'zorgelijk' niveau: burgemeesters mogen gerichter regionaal inzetten

,,Een tweede lockdown willen we niet en die hoeft ook niet te komen”, zei Rutte. Maar in West-Brabant zitten de coronacijfers volgens de premier ‘op een zorgelijk niveau’. Volgens hem is er nog geen sprake van een tweede golf, maar er zijn wel zorgwekkende trends: enerzijds loopt het aantal besmettingen op, maar anderzijds neemt het aantal personen dat zich laat testen af. Daarnaast houden te veel jongeren zich niet aan de regels.

‘Tijd van waarschuwen is voorbij’

Burgemeesters mogen nu al regionaal experimenteren met de mondkapjesplicht en het herinrichten van winkelstraten. Wat nieuw is: de horecaregels worden verder aangescherpt. Gasten moeten verplicht hun naam en contactgegevens achterlaten voordat ze een horecagelegenheid in willen. Daarnaast kan er een sluiting van 14 dagen worden opgelegd in het geval van een brandhaard. Deze sluiting kan ook worden opgelegd aan musea of pretparken.

Quote Cafés mogen bezoeker uit gebied met code oranje weren woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Tom Daelman

,,Horecagelegenheden mogen mensen ook weigeren als ze uit een gebied komen waar Code oranje geldt, maar dat zijn zaken die per café of restaurant bekeken worden”, zegt woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-West-Brabant Tom Daelman.

De handhaving in Brabantse regio’s wordt verder aangescherpt, zo schrijven de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in een gezamenlijk statement aan de pers. ,,We zetten in op meer politiemensen en handhavers, die nog strikter dan voorheen gaan toezien op feestjes en evenementen in de publieke ruimte. De tijd van waarschuwen is echt voorbij.”

Bredase burgemeester wil reizigers kunnen terugsturen

Volledig scherm Burgemeester Paul Depla van Breda. © ANP Burgemeester Depla van Breda zei donderdag dat hij wil dat het kabinet mogelijkheden biedt om snel lokaal of regionaal in te grijpen bij een plotselinge stijging van het aantal besmettingen. Hij zei in Nieuws en Co (NPO Radio 1) te denken aan het kunnen weren of terugsturen van reizigers uit gebieden waar code oranje geldt, zoals Antwerpen. Hij wil met zo'n ‘regionale gereedschapskist’ maatregelen snel kunnen nemen.



,,Controles aan de grens, dat gebeurt nu, maar de politie en Koninklijke Marechaussee hebben alleen maar hun overredingskracht om mensen terug te sturen”, zei Depla. ,,Ze hebben niet de formele positie om mensen terug te sturen.” Daar is donderdagavond na de persconferentie nog geen verandering in gekomen, al mogen horecagelegenheden wél zelf bepalen of ze mensen al dan niet toelaten.

Quote Het zonnen aan de Galderse Meren is geen noodzake­lij­ke reis, dus u bent hier niet welkom. Burgemeester van Breda Paul Depla





Depla wil dat ze die mogelijkheden wel krijgen als er besmettingshaarden zijn. ,,Bijvoorbeeld kunnen zeggen: sorry, het spijt me zeer, maar uw gouverneur heeft gezegd dat u alleen maar voor noodzakelijke reizen naar andere provincies kunt reizen. Het zonnen aan de Galderse Meren is geen noodzakelijke reis, dus u bent hier niet welkom en we kunnen u daadwerkelijk terugsturen”, zei de burgemeester.

Stijgende trend onmiskenbaar

De stijgende trend in het aantal besmettingen is onmiskenbaar. In een week tijd verdubbelde het aantal mensen dat positief testte tot 2588. Vandaag kwamen er weer 600 bij. Hoe zorgelijk is dat? Het is moeilijk om het aantal besmettingen te vergelijken met maart. Het aantal ziekenhuisopnamen is een betere maatstaf. Dat ligt echt een stuk lager dan destijds. De afgelopen drie dagen waren het er gemiddeld zeven per dag. Eind maart en begin april waren er dagen bij met meer dan 500 opnamen. Zeventig keer zoveel, dus.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoeveel anderen een coronapatiënt gemiddeld besmet, blijft met 1,2 boven de 1. Dat bevestigt dat het virus zich verder over het land verspreidt. Vorige week raakten er in Nederland 2588 mensen besmet met corona, bleek maandag, een verdubbeling ten opzichte van een week eerder. Het RIVM schat dat er op dit moment bijna 16,5 duizend besmettelijke mensen in ons land rondlopen.

West-Brabant ‘zorgenkindje’

,,De besmettingen met corona nemen de afgelopen weken ernstige vormen aan, ook bij ons in Brabant”, schrijven de voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio's. ,,Het gaat om besmettingen die zijn opgelopen in de privésfeer, zoals bij een feestje, een barbecue, gebedshuizen. Maar ook in de supermarkt, bij de vereniging of op kantoor. Niet verwonderlijk, want iedereen wil na de zware afgelopen maanden weer familie en vrienden zien.”

Daar zien de voorzitters van de Veiligheidsregio's de gevolgen van. Burgemeesters Jack Mikkers (Den Bosch), John Jorritsma (Eindhoven) en Theo Weterings (Tilburg) schrijven in hun statement dat dit hen ‘ernstige zorgen baart, omdat de naleving van de coronaregels ernstig in de klad komt’.

In vrijwel alle regio’s is het percentage positieve testen hoger dan vorige week, meldt het RIVM. Vooral in West-Brabant, Rotterdam en Amsterdam. Dit zijn ook de regio’s waar de meeste bekende clusters zijn, en waar een relatief groot aantal personen getest is, omdat zij een nauw contact waren van een besmet persoon met corona.

Zo werd er in Bergen op Zoom een teststraat bij de El Feth Moskee ingericht. De schrik zat er bij Bergse moskeegangers flink in nu corona hen hard treft. Sindsdien zijn er dertig besmettingen geconstateerd in Bergen op Zoom. Een groot deel is te linken aan het gebedshuis: moskeegangers of familieleden van iemand die de moskee bezoekt. ,,We kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat mensen in de moskee besmet zijn geraakt. Maar we hebben er alles aan gedaan om het te voorkomen. Het hele gebouw is ingericht op anderhalve meter. En het is nog niet zo lang opgeleverd en heeft een heel nieuw ventilatiesysteem.”

Volledig scherm Opbouw coronateststraat aan de Wattweg bij moskee El Feth in Bergen op Zoom. © Pix4Profs/Marina Popova

Huisfeestjes in Breda

Het aantal besmette jongeren met het coronavirus neemt in Brabant het meest toe in Breda. De oorzaak: ‘grote huisfeesten, uitgaan en vriendinnenclubs’. Reden tot zorg, bleek vorige week vrijdag uit een persconferentie met burgemeester van Breda Paul Depla, hoogleraar microbiologie bij het Amphia Jan Kluytmans, Masja van de Pas (GGD) en woordvoerder van de Bredase tak van Koninklijke Horeca Nederland Johan de Vos.

Donderdagavond deed Rutte een oproep aan hen: ,,Kom niet in de buurt van ouderen als je je niet houdt aan de maatregelen. Dat risico mag je niet nemen.”

Quote Kom niet in de buurt van ouderen als je je niet houdt aan de maatrege­len Mark Rutte

Het aantal besmettingen in Breda is in juli iedere week minstens verdubbeld. De eerste week werden vijf mensen positief getest op het coronavirus, terwijl er in de laatste week al 59 besmettingen zijn geconstateerd. In totaal komt dat in de afgelopen twee weken op 97. Daarvan zijn 55 mensen onder de dertig jaar.

Ook constateert de GGD dat het bron- en contactonderzoek bemoeilijkt wordt doordat niet iedereen het belang onderkent. Lang niet iedereen die dat zou moeten doen gaat in quarantaine, sommige mensen willen niet zeggen wie hun naaste contacten zijn. GGD-directeur Sjaak de Gouw noemde het op deze site ‘dweilen met de kraan open’.

Teststraten Eindhoven Airport?

Tot nu toe waren er nog geen teststraten van de GGD's ingericht op luchthavens. Op de persconferentie werd donderdagavond duidelijk dat het de bedoeling is dat er een teststraat komt op Schiphol. Het is mogelijk dat er daarna ook op andere luchthavens, zoals Eindhoven Airport, een teststraat wordt ingericht. Het zal voorlopig niet verplicht zijn voor mensen om zich te laten testen op het vliegveld. Sinds deze week kunnen passagiers zich al wel laten testen op Eindhoven, in de commerciële ‘Covid-19-pitstop’.

Volledig scherm Medewerkers van de GGD ondervragen reizigers op luchthaven Schiphol. Reizigers uit risicogebieden worden achter de douane gecontroleerd op coronaklachten. © ANP Uit cijfers van de GGD blijkt dat steeds meer besmette mensen aan boord van inkomende vluchten zitten. Ondanks de meer besmette passagiers wilde de GGD tot nu toe nog niet massaal gaan testen op vliegvelden zoals Eindhoven Airport. Daar gaat nu verandering in komen. Het RIVM hield voor heel Nederland sinds enige tijd bij hoeveel mensen in de veertien dagen voor hun besmetting in het buitenland zijn geweest. In juli ging het om ongeveer 8 procent van de positief geteste mensen.



Introductieweken gaan door, maar zonder alcohol

Volledig scherm Archieffoto ter illustratie. © ANP Toch mogen de introductieweken voor studenten doorgaan, al zal dat niet zijn in de vorm van grote feesten. Ook ontgroeningen en introductiekampen zijn niet toegestaan. ,,Een spelletje in het park om elkaar te leren kennen is wel mogelijk”, zegt een ingewijde. Die activiteiten moeten dan wel om tien uur ’s avonds afgelopen zijn en er mag geen alcohol worden gedronken. Ook moeten de activiteiten worden begeleid door de hogeschool of universiteit en zijn goedgekeurd door de veiligheidsregio.

Code oranje Antwerpen

Nederland heeft vorige week een oranje advies voor de Belgische provincie Antwerpen uitgevaardigd. Daarom kregen Antwerpenaren van de Belgische overheid het advies uit te kijken met reizen naar Nederland. Daarna kwam het advies aan alle Belgen voor drie regio's in Nederland. Voor de provincies Zeeland, Noord-en Zuid-Holland geldt nu code oranje. Belgen die in een van de provincies geweest zijn, krijgen het advies zich te laten testen en uit voorzorg in quarantaine te gaan. Delen van Frankrijk en Zwitserland kregen zelfs code rood.

Volledig scherm DEN BOSCH - Gasten zoeken de terrassen op van cafe Hart van Brabant in Den Bosch. De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn versoepeld, onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. © ANP

Volledig scherm Op het terrein naast het NAC stadion aan de Rat Verleghstraat heeft de GGD West-Brabant een teststraat ingericht voor zorg medewerkers om zich te laten testen op het coronavirus. © Beeld Werkt

Volledig scherm Premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA) tijdens een persconferentie op het ministerie van Veiligheid en Justitie, na een overleg van de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb) over het coronavirus. © ANP