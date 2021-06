In de zoektocht naar nieuw provinciebestuur wordt niet gekeken naar het verleden: ‘Iedereen wil gaan voor toekomst’

Kermis Beugen alleen met negatieve test of vaccinatie­be­wijs. Maashees vraagt gezond­heids­check

25 juni MAASHEES/BEUGEN - Naar de kermis in Beugen in het weekeinde van 2 tot en met 5 juli? Dat kan. Maar neem dan wel een vaccinatiebewijs of een bewijs van een negatieve coronatest mee. Anders gaat het feest niet door. In Maashees kan je alleen terecht na een gezondheidscheck en registratie.