In de jacht op de verkrachter in de Kempen trekt de politie alles uit de kast

Als seksbeluste roofdieren loeren ze vanuit de bosjes om toe te slaan zodra een vrouw in haar eentje voorbij komt gefietst: de meest gevreesde soort verkrachter is meteen ook de meest zeldzame. Het risico op seksueel geweld is veel groter bij een bekende: in de kroeg of binnen een relatie. Maar als de wildvreemde verkrachter toch toeslaat, trekken ze bij de politie ook alle registers open.