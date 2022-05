In de bossen tussen Best en Son gebeuren vréselijke dingen, zegt de man die er woont, maar toch heeft hij niet geschoten

Nieuwsover­zicht | Ruim honderd vogels leefden in ‘erbarme­lij­ke omstandig­he­den’ - Opnieuw gaat het mis op kruispunt dodelijk ongeluk

Op de dag na de ontknoping in de Eredivisie maken de Brabantse topclubs de balans op. Ondertussen is het nieuwe college in Eindhoven bijna rond en zijn honderd vogels in beslag genomen. Ze leefden in ‘erbarmelijke omstandigheden’. In Gilze vond een ongeluk plaats op het kruispunt waar vorige week nog een dodelijk ongeval was. En is Nederland klaar voor een nieuwe coronagolf? Dat en meer in het nieuwsoverzicht van vandaag.

16 mei