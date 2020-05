In Brabant werken de meeste mensen in de handel en de zorg

KaartjeIn Brabant werken de meeste mensen in de handel en zorg. Ook de industrie is goed vertegenwoordigd. Dat blijkt uit een nieuw rapport over de arbeidsmarkt dat het CBS vrijdag heeft gepubliceerd.

Het statistiekbureau bekeek op basis van cijfers over eind 2018 hoeveel mensen er in een bepaalde sector werken. Zo leunen grote delen van Groningen, Friesland, Drenthe en Limburg sterk op de zorg. Ook in grote steden als Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Enschede vormen verzorgende beroepen de grootste groep.

In totaal werken in de sector – dat nu vanwege de coronacrisis belangrijker is dan ooit – ruim 1,3 miljoen mensen. Daaronder vallen alle zorgberoepen: van ziekenhuispersoneel tot werknemers in een zorgcentrum tot laboranten.

Brabantse bedrijfstakken

In Brabant werken veruit de meeste mensen in de handel, in de breedste zin van het woord. Wat opvalt per gemeente is dat de grootste bedrijfstak zegt veel over de arbeidsmarkt. In Woensdrecht en Oirschot voeren bijvoorbeeld overheidsdiensten de boventoon vanwege de militaire basissen daar.

In Veldhoven is juist de industrie sterk vertegenwoordigd vanwege de grote werkgevers als ASML en VDL. Dat geldt ook voor het noordoosten en het zuidoosten van de provincie. Veelal vanwege werkgevers in de agrarische industrie.