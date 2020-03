In Brabant geen boa's aan je voordeur: strikt handhaven coronaregels lijkt onmogelijke klus

EINDHOVEN - Deur aan deur-controles of er teveel mensen op bezoek zijn hoeven we in de regio niet te verwachten. De strengere coronaregels lijken vooral een uitkomst voor plekken waar het uit de klauwen loopt.

Bouwmarkten, tuincentra, supermarkten en hier en daar misschien een natuurgebied: dat zijn de meest logische plekken in de regio die een extra bezoekje kunnen verwachten van gemeentelijke handhavers. Het is uitgesloten dat deze bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) de komende dagen deur aan deur gaan controleren of mensen teveel bezoek over de vloer krijgen of gaan reageren op klachten over kleine overschrijdingen.

Coronaregels vooral voor excessen

De strengere regels die het kabinet maandag aankondigde om de verspreiding van corona te beperken worden straks vooral gebruikt om op te treden in geval van excessen. Dat blijkt uit een rondgang langs gemeenten in Zuidoost-Brabant. Maandag maakte minister Ferd Grapperhaus de strengere maatregelen bekend: tot 1 juni zijn álle bijeenkomsten verboden, iedereen moet anderhalve meter afstand houden en meer dan drie gasten op bezoek is niet toegestaan.

De regels waren broodnodig, reageerden verschillende burgemeesters verwijzend naar het massale bezoek in het weekend aan stranden en parken. Maar ondertussen is de vraag hoe realistisch het is dat handhavers van – vooral kleine - gemeenten dat allemaal gaan controleren. Reusel-De Mierden heeft één boa, Bladel idem dito. In Heeze-Leende hebben ze op papier een in de twee weken één handhaver die één dag langskomt. Die beperkte slagkracht verwachten gemeenten vooral in te zetten bij de grotere winkels waar veel mensen op af komen: bouwmarkten en tuincentra bijvoorbeeld. En verder wellicht natuurgebieden als de Peel of Strabrechtse Heide.

‘Tenzij er een fuck-corona-feestje wordt gegeven’

Mensen moeten die bezoekersregel volgens de hoogleraar meer opvatten als een ‘heel sterke aanbeveling’ van de overheid, zegt hoogleraar Openbaar Ministerie aan Maastricht University Joep Simmelink. Want controleren of er ergens meer dan drie mensen op bezoek zijn, is volgens hem praktisch onhaalbaar. ,,Tenzij er een fuck-corona-feestje wordt gegeven.” Dat laatste bevestigt onder andere de gemeente Best: handhavers komen verder pas in actie als er signalen binnenkomen.

Hoogleraar Simmelink denkt dat ook de politie zich met de handhaving zal moeten bemoeien. Want het tekort aan boa’s is volgens hem - hij deed onderzoek naar het onderwerp - niet eenvoudig op te lossen. ,,Die huur je niet zomaar in bij een uitzendbureau. Ze moeten voldoen aan opleidingseisen en worden beëdigd. Dat heb je niet van de ene op de andere dag gerealiseerd.”