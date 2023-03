In Boskant wordt van de nood een deugd gemaakt: lege super wordt Boskantse Mert

Het pand is opgedeeld in vier secties en wordt gerund door drie koppels. Bezoeker Toon van Eert bekijkt sleutels, schroeven en slijpschijven. Een accuslijptol staat hem wel aan. ,,Die hebben we soms nodig om oud ijzer door te slijpen dat we ophalen voor de carnavalsclub.”

Quote Als papa en mama trouwen kopen ze hier voor enkele tientjes een trouwpakje voor hun zoon of een jurkje voor de dochter. Ankie Versantvoort

Ondernemer Rien Versantvoort legt uit: ,,Ik verkoop het merk DeWAlt, maar ook B-merken. Die zijn van prima kwaliteit en geschikt voor hobbyisten die niet dagelijks gereedschap gebruiken. Dan is het zonde om er veel geld aan uit te geven.”

Van luiertaarten naar lingeriesetjes

Zijn partner Ankie runt de baby- en kinderafdeling. Tussen de piepkleine rompertjes, jasjes en rokjes verkoopt ze ook luiertaarten. Deze pakketjes verpakt in jeep- of vliegtuigmodel, zijn cadeautjes vóór een geboorte en gevuld met slabbetjes en sokjes. Opvallend zijn miniversies van bruidskleding. ,,Als papa en mama trouwen kopen ze hier voor enkele tientjes een trouwpakje voor hun zoon of een jurkje voor de dochter.”

Zijn kinderen te groot voor maat 176, dan schuiven ze door naar de kledinghoek van Jean-Pierre en Christina van der Loop. Naast shirts en broeken trekken de lingeriesetjes aandacht. ,,En ja, we hebben óók een paskamer. Waarom deze winkel alleen op zaterdag en zondag open is? Ik ben vrachtwagenchauffeur en mijn vrouw is interieurverzorgster. Het is onze hobby”, vertelt Van der Loop. ,,Voorheen hadden we een eigen zaak in papegaaien en parkieten maar mede door corona moesten we stoppen.”

Koffie? Die gaat erin

Twee vriendinnen bewonderen engelgezichtjes in de schappen van Tonny en Margo Meulebeek. Ze vinden het fijn dat er weer een winkel is in Boskant. De dames zijn niet op zoek naar sieraden, horloges, klassiek of blingbling; ze verkennen de koopwaar. Maar koffie? ,,Die gaat erin.”

Meulebeek legt uit hoe de vier ondernemers elkaar vonden. ,,We kennen elkaar van vrije markten en het klikt onderling. We staken de koppen bij elkaar voor een gezamenlijk pand en kwamen terecht in Boskant. En drie koppels, dat drukt de prijs. We verkopen alleen nieuwe spullen. Onze waar bestaat uit restpartijen waardoor de verkoopprijzen dertig tot vijftig procent onder normale prijzen liggen. Naast accessoires verkoop ik ook visspullen. Kinderen vinden hier voor vijftien euro een vishengel. Het is hier een soort winkel van sinkel.”

Bezoekers komen en gaan met een manicuresetje, een stapeltje afgeprijsde kaarten of een set sleutels. Een jonge moeder geniet van een roze babyjasje met daaronder een bloemetjesrokje. ,,Ik kom volgend week terug met mijn dochtertje”, verzekert ze.