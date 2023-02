In Beneden-Leeuwen stap je met VR-bril op in Gelderse geschiedenis en Nijmeegse Önder speelt in Thiemeloods

‘Nee’ uit Den Haag irriteert Helmondse wethouder die energietoe­slag nog niet mag uitkeren: ‘We waren er klaar voor’

HELMOND - Ze waren er klaar voor in Helmond. Om de energietoeslag 2023 uit te keren. Maar het mag nog niet van Den Haag. Pas in de zomer, na een wetswijziging. Wethouder Erik de Vries (SP) is er ontstemd over. ,,Mensen raken teleurgesteld in de overheid.”

17:18