In beeld | Zeer grote brand legt loods in Hapert in de as

Vastzitten op een paradijse­lijk eiland zónder corona, het kan: Roeland woont in een dagdroom

29 mei ROSMALEN/PALAU - Zijn er nog coronavrije plekken in de wereld om over te dagdromen? Stel je een exotisch eilandje voor waar het altijd 30 graden is, de stranden wit zijn en de zee zo helder is dat de schaduw van de boot op de bodem zichtbaar is. En misschien wel het belangrijkste van allemaal: corona bestaat er niet. Roeland Bruysters (54) uit Rosmalen woont in zo'n paradijs midden in de Stille Oceaan, maar kan er ook niet weg.