In ambulancewereld weten ze al lang dat Bossche nepverpleegkundige liegt: ‘Dit soort types kom je wel vaker tegen’

DEN BOSCH - De nepverpleegkundige die door het JBZ is ontslagen, staat al jarenlang slecht bekend in de ambulancewereld. ,,Dit soort types kom je wel vaker tegen. Ze schaffen via internet een uniform aan en je bent voor een leek ziekenbroeder.’’ Dat zegt Guido van den Acker, eigenaar van Ambulance Event Service.

Een paar jaar geleden nog probeerde de Bosschenaar als ambulancechauffeur aan de slag te gaan bij dit Vlierdense bedrijf dat medische ondersteuning biedt bij evenementen - variërend van eerste hulpverlening tot gespecialiseerde spoedzorg.

Simpele vragen

Waar hij er bij het JBZ doorheen glipte, viel hij bij Ambulance Event Service via een paar simpele vragen door de mand. ,,Hij haakte definitief af toen ik vroeg om papieren. Het scheelde ook dat het ambulancewereldje klein is en zijn naam al slecht bekend stond’’, zegt Van den Acker.

Volgens hem is het de Bosschenaar bij verschillende ambulancebedrijven gelukt om onder valse voorwendselen aan de slag te gaan als ambulancechauffeur. Dat geldt in elk geval voor Medical Events in De Rips. Daar is de Bosschenaar vanaf 2016 tot 2017 aan de slag geweest als eerste hulpverlener. ,,Hij was heel enthousiast en deed zijn werk goed’’, zegt eigenaar Erica Vreeswijk.

‘Verstoorde werkrelatie’

Toch werd ‘afscheid genomen door een verstoorde werkrelatie’. Vreeswijk wil daar niet meer over kwijt dan dat een organisator van een evenement waar de man werkte, zei dat enkele portofoons werden vermist. Vreeswijk hield er rekening mee dat de Bosschenaar hiervoor verantwoordelijk is. ,,Maar dat is nooit bewezen.’’ Feit is wel dat hij is opgepakt op verdenking van diefstal van (medisch gerelateerde) goederen.

De nepverpleegkundige heeft ook geprobeerd om aan de slag te gaan bij Events Medical Service in Uden. ,,Maar er gaan al zo lang slechte verhalen over hem rond dat we niet met hem in zee zijn gegaan’’, zegt directeur Ronald van Litsenburg.

Duim omhoog

Volgens Van Litsenburg beweert de Bosschenaar op zijn cv werkervaring te hebben opgedaan bij Ambulance Event Service terwijl de directeur dat juist ontkent. De Bosschenaar blijkt niet rancuneus te zijn, want op zijn (niet openbare) Facebookpagina steekt hij symbolisch een duim omhoog voor het bedrijf. Ook heeft hij zich gehuld in hulpverleningsuniform laten fotograferen in een ambulance.

De man schildert zichzelf af als iemand die graag anderen helpt. In mei 2017 hielp hij de politie bij de achtervolging van een man die volgens de politie betrokken was bij een inbraak in Den Bosch.Op Facebook wijst hij er in maart 2019 op als derdejaars student Medische Hulpverlening een bloemetje en bedankje van de NS te hebben gekregen. De trein waarin hij zat maakte een noodstop. Het ging om zelfdoding. De Bosschenaar besloot de conducteur te helpen omdat het voor de conducteur zijn eerste aanrijding was.

Volledig scherm Koning Willem I College waar de nepverpleegkundige heeft gestudeerd. © Koning Willem 1 College Den Bosch / Bert Muller

Koning Willem I College

Guido van den Acker, eigenaar van Ambulance Event Service waar de Bosschenaar bij zijn sollicitatie door de mand viel, is verrast dat de Bosschenaar is begonnen met een studie Medische Hulpverlening. ,,Ik denk dat het bij een EHBO-diploma is gebleven.’’

In 2012 meldt de verdachte op Twitter dat hij bij het Koning Willem I College in Den Bosch begonnen. Hij laat in het midden om welke studie het gaat. Maar hij twittert enthousiast over een leuke klas. Uit zijn tweets is op te maken dat hij verplegende ambities heeft.

