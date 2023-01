Import-burgemeester krijgt spoedcursus inburgering Meeaanderdonk

Politie onder­schept pakket met 15 kilo hennep in Best, waarde van ongeveer 67.500 euro

BEST - De politie heeft dinsdagavond een pakket met hennep onderschept bij een distributeur in Best. Na een melding gingen agenten een kijkje nemen bij het bedrijf, waar 15 kilo gedroogde henneptoppen werd aangetroffen.

19:54