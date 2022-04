Impact-Spots: ‘Als sociaal ondernemer wil ik iets betekenen voor de maatschappij’

in bedrijfBij sociale onderneming Impact-Spots in Overloon kunnen mensen werkervaring opdoen met als ultieme doel het vinden van een échte betaalde baan.

Bianca Pouw (50) uit Overloon staat sinds de laatste Internationale Vrouwendag in de Top 100 van vrouwelijke ondernemers die uitblinken op het gebied van sociaal ondernemerschap en sociale innovatie. De lijst is een initiatief van het Euclid Network, een Europees netwerk van sociale ondernemingen.

Pouw, opgegroeid in Odijk (provincie Utrecht), was werkzaam in de marketing, communicatie en in de reiswereld. Zo begeleidde ze groepsreizen voor toeristen naar alle windrichtingen en zag alle uithoeken van de wereld. Toen ze haar partner Leon Gerrits (49) ontmoette verhuisde ze naar Overloon, zijn woonplaats.

Targets en deadlines

De verhuizing naar Brabant was ook een moment van bezinning. Het werd een switch in haar loopbaan. ,,Een carrière was altijd heel belangrijk voor mij. Mijn werk bestond uit targets en deadlines halen, maar op een gegeven moment zocht ik naar een betere balans tussen privé en werk.

,,Dat gebeurde toen ik kinderen kreeg, twee dochters die nu 11 en 14 jaar zijn. In het leven moet het niet alleen om geld draaien. Ik wil iets betekenen voor de maatschappij, impact hebben in plaats van veel geld verdienen. Daar word ik nu gelukkig van, in plaats van een BMW voor de deur.”

Veilige plek

Vier jaar geleden werd Pouw definitief sociaal ondernemer. Haar bedrijf Impact-Spots is een sociale werkplaats. ,,Een veilige plek voor mensen die aan de zijlijn van de samenleving staan, zoals vluchtelingen en deelnemers met een uitkering. Door ze te trainen in taal, in fit en gezond te zijn, maar ook verder in te burgeren, is het ultieme doel om vanuit een uitkering door te stromen naar een betaalde baan. Er wordt niet gekeken naar beperkingen, maar naar de talenten van onze mensen.”

Quote Het maken van bijenho­tels, nestkasten voor de bedreigde wilde bijen zijn een middel, géén doel Bianca Pouw, Impact-Spots Overloon

Impact-Spots kent merken als bijenhotelskopen.nl en Impact-Ladies. ,,Het maken van bijenhotels, nestkasten voor de bedreigde wilde bijen, zijn een middel, géén doel op zich om mensen verder te helpen in hun loopbaan. Ik zocht naar een duurzaam en een sociaal project.”

Ze leidt haar bedrijf samen met haar man. ,,Na 25 jaar in de logistiek te hebben gewerkt, was ik vijf jaar geleden ook toe aan iets anders”, zegt Gerrits. ,,Het bleek een goede keuze om in het bedrijf van mijn vrouw te stappen.”

Gerrits leidt de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats, waar vier dagen in de week tussen de vijf en tien deelnemers worden klaargestoomd voor de reguliere arbeidsmarkt, zoals Mahmud uit Syrië. De begeleiding bestaat uit een staf van vijf vaste medewerkers. De bijenhotels gaan inmiddels de hele wereld over.

Speciaal voor vrouwen

Een tweede nieuwe afdeling is Impact-Ladies. Een werkplaats speciaal voor vrouwen. ,,Veel vrouwen zitten thuis, zijn eenzaam in hun eigen huis en zouden in beweging moeten komen”, vertelt Pouw. In het atelier krijgen oude spijkerbroeken een nieuw leven als tassen of kussens voor yoga en meditatielessen.

De werkplaats bevindt zich sinds november vorig jaar op bedrijventerrein de Oude Molen. Pouw en Gerrits hebben met dit Impact-Huis nog meer plannen. Zo is er het idee voor een huiskamer, waar taallessen en inburgeringscursussen gegeven worden. Of waar enkele moeders een kledingbank kunnen opzetten.