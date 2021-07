Impact coronacrisis op Brabanders is nu vooral mentaal, 20 procent ervaart meer stress

De coronacrisis heeft een grote impact op de mentale gezondheid van Brabanders. 20 procent zou in het najaar van 2020 meer stress ervaren dan voor de coronacrisis, 17 procent is eenzamer. Die conclusie trekken de drie Brabantse GGD’en.

De drie Brabantse GGD’en keken daarvoor naar de provinciale resultaten van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020. Ruim 86.000 deelnemers beantwoordden vragen over de impact van het coronavirus op hun leven. Daar kwamen interessante antwoorden uit, ook positieve. Zo dronk dertien procent minder alcohol.

Negatieve impact groter

Toch was de groep Brabanders met een negatieve impact op de mentale gezondheid een stuk groter. 17 procent van de deelnemers geeft aan meer eenzaam te zijn, tegenover 3 procent die dit juist niet ervaren. 1 op de 5 ervaart meer stress, terwijl 4 procent van de ondervraagden aangeeft mínder stress te hebben dan voor de crisis.

Minder beweging

30 procent van de deelnemers zegt minder te bewegen sinds de coronacrisis en de tweede lockdown (oktober 2020) . Toch is volgens de GGD de impact op gezondheid, financiën en vrijwilligerswerk minder groot vergeleken met de mentale gezondheid. Wat wel opvalt is dat de impact vaker negatief dan positief is. 5 procent van de ondervraagden ziet een verbetering in hun gezondheid, terwijl 8 procent een verslechtering merkt.

De financiële situatie was voor 10 procent van de Brabanders slechter, maar belangrijke noot bij die cijfers is dat de complete financiële gevolgen in het najaar nog niet helemaal in beeld waren. Brabanders zijn sinds de crisis wel meer mantelzorg gaan geven, een kleine 4 procent deed dat.

Tijdelijk of blijvend

Volgens de GGD is het nog niet helemaal duidelijk of de impact van het coronavirus tijdelijk of juist blijvend is. ,,Uit de herhaalde panelonderzoeken van GGD’en en RIVM blijkt dat veel mensen weer terugveren. Er zal echter een groep zijn die meer moeite heeft om de negatieve gevolgen van zich af te schudden.” De GGD denkt dan bijvoorbeeld aan mensen die erg eenzaam zijn geworden, grote financiële problemen hebben en mensen waarbij de gezondheid achteruit gaat.

Bezorgdheid onder specialisten

Eenzaamheid, ondervoeding, uitdroging, meer breuken door valpartijen: klinisch geriaters, specialisten voor kwetsbare ouderen, zien meer patiënten die in de problemen komen omdat ze nog steeds de deur niet uit durven. Specialisten maken zich zorgen over de effecten van het geïsoleerde bestaan van de ouderen. ,,We zien mensen met beginnende dementie die heel hard achteruit zijn gegaan en naar een verpleeghuis moeten. Ouderen die minder bewegen, een slechtere balans hebben, vallen en iets breken”, beschrijft Arend Arends, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG).

Stapje voor stapje probeert de 71-jarige Anneke Schaap uit Schiedam meer te ondernemen. Maar de corona-angst zit er nog goed in. De dame heeft de longaandoening copd en is onder behandeling voor borstkanker. Schaap merkt dat het lange thuiszitten zijn tol eist. ,,Ik kon vroeger makkelijk anderhalf uur lopen. Nu lukt het me eindelijk weer om een half uur te lopen zonder doodop te zijn. Mijn conditie is echt achteruit gegaan.’’